Gençlerbirliği, Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı. 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yatabare, Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor