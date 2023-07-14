Gençlerbirliği, Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı. 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yatabare, Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.