Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Gençlerbirliği Kupadan Elendi: Teknik Direktör Karatepe Maç Değerlendirmesi Yaptı

Gençlerbirliği Kupadan Elendi: Teknik Direktör Karatepe Maç Değerlendirmesi Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği, U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak elendi. Teknik Direktör Recep Karatepe, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede zorlu bir karşılaşma yaşadıklarını ve Kasımpaşa'yı tebrik ettiğini belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "Devam etmek isterdik açıkçası ama böyle bir maçta skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar, onları tebrik ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği, sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak elendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, "Maça erken yediğimiz bir golle başladık. Tabii bu maçlar zor, Kasımpaşa takımının pazartesiye kadar katılıp katılmayacağı belli değildi. Daha erken belli olması gerekiyor bazı şeylerin. Kasımpaşa uzun süredir Süper Lig'de olan bir takım, genç oyuncularıyla geldiler biz de genç oyuncularımızla oynadık. Gelecekte yapacağımız planlar açısından önemli bir maçtı. Devam etmek isterdik açıkçası ama böyle bir maçta skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar, onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
img

Olay hakem yine rahat durmadı
img

Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.