Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu - Haberler

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Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.

Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: Sezgin Özkan

Sayman: Şahap Yaralı

Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın

Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu

İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç

Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş

Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er

Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel

Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan

Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu

Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan

Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar

Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı

Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir

Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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