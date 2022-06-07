Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu - Haberler

Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti. Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı. Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi: Başkan Vekili: Arif Ölmez Genel Sekreter: Sezgin Özkan Sayman: Şahap Yaralı Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu AA / Erkan Tiryaki - Spor Spor Haberler

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