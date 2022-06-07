Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu - Haberler

Gençlerbirliği Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.
Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.
Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi:
Başkan Vekili: Arif Ölmez
Genel Sekreter: Sezgin Özkan
Sayman: Şahap Yaralı
Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın
Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu
İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç
Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş
Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er
Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel
Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan
Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan
Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar
Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı
Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir
Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu