Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
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Gençlerbirliği Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Tüzük tadilatının görüşüleceği toplantı, 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kongrede yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Tüzük tadilatının görüşüleceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının, çoğunluk aranmaksızın 14 Ekim Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor