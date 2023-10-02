Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 7 Ekim'de yapacak. Toplantı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 7 Ekim'de yapılacak.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul, 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul, 14 Ekim Cumartesi günü yine aynı saatte Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Spor