Gençlerbirliği Kulübü, Oktay Arıca'yı anma mesajı yayımladı

Gençlerbirliği Kulübü, başkent ekibine futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet eden Oktay Arıca'nın ölümünün 1. yılında anma mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, başkent ekibine futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet eden Oktay Arıca'nın ölümünün 1. yılında anma mesajı yayımladı.

Başkent temsilcisinin sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "1960'lı yıllarda 8 yıl boyunca Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, futbolu bıraktıktan sonra da kulübümüzde yardımcı antrenörlük, antrenörlük, teknik direktörlük görevlerinde bulunan; Onursal Başkanımız İlhan Cavcav döneminde yönetim kurulu ve divan kurulu üyelikleri de yapan Gençlerbirliği'mizin 'canlı tarihi' olarak adlandırılan Oktay Arıca'yı ölümümün 1. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.