Gençlerbirliği Kulübü, öğretmenlere ücretsiz bilet imkanı sunuyor
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Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu. Öğretmenler Günü dolayısıyla kulüp, öğretmenleri tribünlere davet ediyor.
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor