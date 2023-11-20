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Gençlerbirliği Kulübü, öğretmenlere ücretsiz bilet imkanı sunuyor

Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu. Öğretmenler Günü dolayısıyla kulüp, öğretmenleri tribünlere davet ediyor.