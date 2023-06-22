Gençlerbirliği Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 9 Temmuz'da Yapılacak

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurul, 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacak.