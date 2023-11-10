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Gençlerbirliği Kulübü Eski Başkanı Hasan Şengel Vefat Etti

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel, 92 yaşında vefat etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Şengel'in camianın birleştirici unsuru olduğu ve derin üzüntüyle kaybedildiği belirtildi. Cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.