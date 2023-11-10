Gençlerbirliği Kulübü Eski Başkanı Hasan Şengel Vefat Etti
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Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel, 92 yaşında vefat etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Şengel'in camianın birleştirici unsuru olduğu ve derin üzüntüyle kaybedildiği belirtildi. Cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.
Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel, vefat etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin önemli değerlerinden, camiamızın birleştirici unsuru, fedakarlık efsanesi eski başkanlarımızdan, Divan Kurulu Başkanımız Hasan Şengel'i 92 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eski Başkanımız Hasan Şengel'e Alllah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hasan Şengel'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı duyuruldu.