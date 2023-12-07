Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına Selçuk Irgıt Seçildi
Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına Selçuk Irgıt oy birliğiyle seçildi. İlham Sıdal ise başkan vekilliğine getirildi.
??????? Gençlerbirliği Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, Selçuk Irgıt seçildi.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Şengel'in vefatından sonra yeni başkan seçmek için divan kurulunun aylık toplantısında oylama yapıldığı belirtildi.
Selçuk Irgıt'ın oy birliğiyle başkanlığa, kendisinden boşalan başkan vekilliğine ise İlham Sıdal'ın getirildiği kaydedildi.