Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek - Haberler

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Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek

Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulu 29 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'dan gerçekleşecek.

Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulu 29 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'dan gerçekleşecek.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 29 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı aktarıldı.

Çoğunluk sağlanamazsa sayı aranmaksızın seçimin 5 Haziran Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda aynı saatte gerçekleşeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gençlerbirliği, Haziran, Pazar, Mayıs, Spor, Haberler

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