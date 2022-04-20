Gençlerbirliği Kulübü, 23 Nisan'da maça gelen çocuklara forma hediye edecek

Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de 23 Nisan'da oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına gelen çocuklara, günün anısına özel bir forma hediye edileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla karşılaşmayı izlemeye gelen 5-14 yaşındaki 1923 çocuğa, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu özel tasarlanmış "Kırmızı Kara Gençlerbirliği Forması"nın hediye olarak verileceği kaydedildi.

Çocukların maça girmesi için talep etmeleri durumunda, Passolig gişelerinden ücretsiz olarak biletlerinin yükleneceği ifade edildi.