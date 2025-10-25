Gençlerbirliği Konyaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, çabukluğa dayalı eğlenceli oyun, top kapma çalışmaları yaptı. Kırmızı-siyahlılar, taktik ve duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak maçta Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Ensar Kemaloğlu, Dal Varesanovic ve Gökhan Akkan, maç kadrosunda yer almayacak.