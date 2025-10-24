Gençlerbirliği, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular top kapma ve taktik çalışmalara odaklandı. Sakat oyuncular yer almazken, tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu ayrı antrenman yapıyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı ve yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Dal Varesanovic antrenmanda yer almazken, tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu atletik performans antrenörü ile takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor