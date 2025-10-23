Haberler

Gençlerbirliği, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman taktik ağırlıklı yapıldı. Bazı oyuncular tedavi süreçleri nedeniyle antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde pas organizasyonlarına çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, Gökhan Akkan ve Varesanovic, tedavileri nedeniyle Thalisson ise tedbir amaçlı katılmadı. Tedavisi tamamlanan Ensar Kemaloğlu, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, 26 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor


