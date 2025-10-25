Haberler

Gençlerbirliği, Konyaspor ile kritik maça çıkıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Gençlerbirliği, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler, 11 Aralık 2023'teki olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası ilk kez Eryaman Stadı'nda karşılaşma yönetecek.

Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

Lige 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabilen Konyaspor ise 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde tedavisine devam edilen Dal Varesanovic ve kaleci Gökhan Akkan, bu maçta görev yapamayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
