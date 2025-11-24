Haberler

Gençlerbirliği, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi ve sakatlıktan dönen Ensar Kemaloğlu da çalışmalara katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve topla koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları yaptı.

Futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusu ile idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara, mayıs ayında sakatlanan ve tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
