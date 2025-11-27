Gençlerbirliği, Kocaelispor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular, idmana çabukluğa dayalı eğlenceli oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kart cezalısı Thalisson Kelven da Silva ile tedavisi devam eden kaleci Gökhan Akkan, maç kadrosunda yer almadı.

Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.