Gençlerbirliği, Kocaelispor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, son haftalardaki zorlu maçların ardından 11 puanla 15. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran başkent ekibi, Volkan Demirel yönetiminde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Volkan Demirel'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, ardından Ankara'da RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın kadroda yer alması beklenmezken kırmızı kart cezalısı Thalisson Kelven da Silva, Kocaelispor'a karşı görev yapamayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
