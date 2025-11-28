Haberler

Gençlerbirliği, Kocaelispor'a Yenilerek Zirveye Yaklaşamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, son 5 maçında yalnızca 1 puan toplayabildi. Teknik direktör değişikliği sonrası sıkıntılı günler geçiren ekip, ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, son 5 maçında yalnızca 1 kez puan alabildi.

Gençlerbirliği, ligin son 5 maçında Kocaelispor mağlubiyetinin yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Galatasaray'a 3-2 yenildi. Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir'e 2-1 üstünlük kuran Başkent temsilcisi, 5 maçta 3 puan elde edebildi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet yaşadı. Bu yenilgilerin tamamını deplasmanda alan başkent ekibi, ligin 12. haftasında RAMS Başakşehir'i sahasında 2-1 yenmişti.

Başkent temsilcisi, 10. haftada sahasında Konyaspor'a kaybetmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliği, son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.