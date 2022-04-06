Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Muhammed Boztepe - Spor