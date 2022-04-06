Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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