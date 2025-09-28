Gençlerbirliği, Kayserispor Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 önde kapattı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Opoku, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Franco, Niang
Gol: Dk. 26 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: DK. 19 Thalisson (Gençlerbirliği), Dk. 22 Abdulsamet Burak (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde önünde kalan topu kontrol eden Benes'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Kayserispor atağında sol çizgiye inen Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Benes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Hanousek'in ortasında ön direğe koşu yapan Varesanovic'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
20. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Benes'in önüne yuvarladığı topun gelişine vuran Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
26. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan Erentürk'ün uzun pasında Niang'ın kafayla savunmanın arkasına aşırttığı topu iyi takip eden Oğulcan Ülgün'ün, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta Denswil'in ayağına çarpan top ağalara gitti: 0-1
31. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Opoku'nun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Cardoso'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı.