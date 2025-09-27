Haberler

Gençlerbirliği Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen hafta Eyüpspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, Kayseri'den iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Geçen hafta ikas Eyüpspor'u yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Ligde Gençlerbirliği'nin 3, hafta içinde Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını 4-0 kaybeden Kayserispor'un ise 4 puanı bulunuyor.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor, 4 puanını beraberlikler sonucu aldı.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta da görev yapamayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
