Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idmanı, kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izledi.
Kulüp antrenörleri yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç yaptı.
Başkent ekibi, son çalışmasının ardından yarın İstanbul'a giderek kampa girecek.
Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki haftanın açılış mücadelesi, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor