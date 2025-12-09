Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşması öncesinde futbolcular, bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

Açıklamada, "kulüp antrenörü Mustapha Yatabare ile altyapı antrenörlerinin yönetimindeki idmanda, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giymeyenlerin sahada, diğer futbolcuların ise salonda çalıştığı" kaydedildi.

Kasımpaşa- Gençlerbirliği karşılaşması, 12 Aralık Cuma günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak.