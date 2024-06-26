Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti. Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon 27 maçta 6 gol atan Metehan, Bandırmaspor'da forma giyiyordu.
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Metehan'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Metehan Mimaroğlu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 27 maçta 6 gol kaydetti.