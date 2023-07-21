Gençlerbirliği, kaleci Orkun Özdemir'i transfer etti
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1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Ümraniyespor'dan kaleci Orkun Özdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orkun Özdemir, kariyerine Damlaspor altyapısında başladıktan sonra birçok farklı takımda forma giymiştir.
Transfer çalışmalarına devam eden 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ümraniyespor'dan kaleci Orkun Özdemir ile 2 yıllığına anlaştı.
Kariyerine Damlaspor altyapısında başlayan 28 yaşındaki kaleci Orkun Özdemir, Beşiktaş altyapısı, Dikilitaş Spor altyapısı, Beşiktaş (U16-U18), Başakşehir Futbol Kulübü, Karagümrük, Büyükçekmece Belediye Spor, Ladik Belediyespor, Altınova Belediyespor ve Serik Belediyespor'da da forma giymişti.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor