Gençlerbirliği, kaleci Orkun Özdemir'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Orkun Özdemir, geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 20 maça çıktı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor