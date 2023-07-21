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Gençlerbirliği, kaleci Orkun Özdemir'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Orkun Özdemir, geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 20 maça çıktı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gençlerbirliği Trendyol Spor Haberler

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