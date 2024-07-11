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Gençlerbirliği, Kaleci Erhan Erentürk'ü Transfer Etti

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig ekiplerinden kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı. Erhan Erentürk, Manisa FK'dan transfer edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Erentürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erhan Erentürk, geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor'dan Manisa FK'ye kiralanmıştı. Erhan, 2023-2024 sezonunda Manisa FK ile ligde 12, Sivasspor ile kupada 2 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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