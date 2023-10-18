Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı 2. Lig'e yükseldi
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Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, play-in müsabakalarının dördüncü turunda Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor'u 5-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.
Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, play-in müsabakalarının dördüncü turunda karşılaştığı Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor'u 5-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Aksaray Tuzgölü Spor'u üçüncü turda eledikten sonra, play-in müsabakalarının dördüncü turunda Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor'la karşılaştı.
Yozgat Bozok Stadı'nda karşılaştığı rakibini 5-0 yenen Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Kaynak: AA / Spor