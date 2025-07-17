Gençlerbirliği, Joca Fernandes ile İlişkisini Kesiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca Fernandes'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirdi. Kulüp, futbolcuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Joca Fernandes arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Joca Fernandes'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.