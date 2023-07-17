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Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'nin gollerini Dilhan Demir ve Baran Başyiğit attı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Gençlerbirliği'nin gollerini 53. dakikada Dilhan Demir ve 58. dakikada penaltıdan Baran Başyiğit attı.

İstanbul temsilcisinin tek golünü ise 60. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği İstanbulspor Kayseri Spor Haberler

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