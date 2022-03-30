Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor