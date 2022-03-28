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Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği'nde futbolcular, bir günlük izinin ardından bugün yenileme çalışmasıyla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Üç grup ve jokerli çalışmanın ardından futbolcular, dar alanda yaptıkları çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, İstanbulspor, Spor Toto, Nisan, Spor, Haberler

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