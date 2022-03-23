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Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençlerbirliği, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, lige verilen milli arada Kocaelispor maçının ardından iki gün izinli olan kırmızı-siyahlı futbolcular, bugün yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Gençlerbirliği ekibi idmanı, yaptıkları koşuyla tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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