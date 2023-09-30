Gençlerbirliği ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Yatabare ve Oğuz Gürbulak'ın attığı gollerle skor eşitlendi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Gençlerbirliği : Ertuğrul Çetin, Uğur Akdemir (Dk. 61 Rahman Buğra Çağıran), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Özgür Çek (Dk. 83 Musa Çağıran), Rodrigues (Dk. 75 Sambou Yatabare), Enes Keskin (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Muhammed Himmet Ertürk, Kayode, Amilton, Mustapha Yatabare (Dk. 83 Oltan Karakullukçu)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Gakpa), Tugay Kacar, Diallo (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Korenica (Dk. 75 Bekir Karadeniz), Topalli (Dk. 75 Kerim Frei), Lima
?Goller: Dk. 16 Mustapha Yatabare ( Gençlerbirliği ), Dk. 22 Oğuz Gürbulak ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Lima ( Manisa FK)?, Dk. 26 Alperen Babacan, Dk. 90+3??????? Ensar Kemaloğlu, DK. 90+4 Oltan Karakullukçu, Sambou Yatabare (Maçın ardından) ( Gençlerbirliği )?
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.