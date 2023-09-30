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Gençlerbirliği ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Yatabare ve Oğuz Gürbulak'ın attığı gollerle skor eşitlendi.