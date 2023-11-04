Gençlerbirliği ile Boluspor 0-0 berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Gençlerbirliği : Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Musa Çağıran, Özgür Çek, Enes Keskin (Dk. 82 Oltan Karakullukçu), Buğra Çağıran (Dk. 74 Shaocong Wu), Ensar Kemaloğlu (Dk. 74 Akabueze), Muhammed Himmet Ertürk, Kayode (Dk. 82 Erdal Öztürk), Mustapha Yatabare
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 87 Ngandu), Landel (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Diarrassouba), Ercan Coşkun, Safa Kınalı (Dk. 70 Bettaieb), Berk Yıldız, Oko (Dk. 70 Furkan Demir)
Sarı kartlar: Dk. 26 Dk. Oulare ( Boluspor ), Dk. 43 Enes Keskin, Dk. 82 Musa Çağıran, Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk ( Gençlerbirliği )
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.