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Gençlerbirliği ile Boluspor 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.