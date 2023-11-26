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Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü yarın karşı karşıya geliyor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, 6 maçtır yenilmeyen bir performans sergilerken, Keçiörengücü ise 18 puanla 8. sırada bulunuyor.