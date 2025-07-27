Gençlerbirliği, İki Akademi Oyuncusuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, akademi oyuncuları Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, akademi oyuncularından Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ile Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün de katıldı.

Açıklamada, "Kırmızı-siyahlı başkent ekibi akademi oyuncularından Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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