Gençlerbirliği evinde "bir başka"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sezonun 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi, Thalisson ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, başkentteki başarılı performansını sürdürdü.

Eryaman Stadı'ndaki son 5 maçta "bileği bükülmeyen" başkent temsilcisi, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndan puansız ayrılmadı.

TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, ilk devrenin son hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırladı.

Trabzonspor'a 4 gol attı

Gençlerbirliği, "gol düellosu" şeklinde geçen maçta zorlu rakibi Trabzonspor'u 4-3 yenerek taraftarına unutamayacağı bir galibiyet hediye etti.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybetse de ardından toparlanmasını bilen ve ilk devreyi 11. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, sezonun ikinci yarısına ise sahasında aldığı 1 puanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, ligi geçen sezon 3. bitiren Samsunspor ile başkentte 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, böylece son 5 iç saha maçında hanesine 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) yazdırdı.

Başkent ekibi, bu sezon Ankara'daki performansıyla iç saha sıralamasında 17 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Gençlerbirliği, ayrıca sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında da Sipay Bodrum FK'yi, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Küme düşme hattıyla puan farkını açtı

Gaziantep FK maçında kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti.

Başkent temsilcisi; TÜMASON Konyaspor, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor'un kaybettiği haftada küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Deplasman karnesi kötü

Bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 17 puan (5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet) alan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremeyerek sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) toplayabildi.

Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti. Dış sahada Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 deplasman maçından ise puansız döndü.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 4 puan alan Fatih Karagümrük'ten sonra bu sezon dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.