Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, birinci etap kamp çalışmaları için Erciyes'e gitti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, birinci etap kamp çalışmaları için Erciyes'e gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da tesislerinde topbaşı yapan kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek. Başkent ekibi, ilk hazırlık kampını 8 Temmuz'da tamamlayacak. Gençlerbirliği'nin 22 kişilik kamp kadrosunda yer alan isimler şunlar: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Musa Şahindere, Mert Kula, Metehan Mert, Serdarcan Eralp, Dmytro Grechyshkin, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak, Gökhan Gül, Barış Alıcı, Aaron Tshibola, Aksel Aktaş, Atalay Gökçe, Onur Alp Sarman, Ahmet Arda Tuzcu, Ataberk Gök, Zafer Göktuğ Erdem, Kaan Özkan, Mert Çelik, Emre Bahçeli, Berat Can Sebat. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Gençlerbirliği Erciyes Spor Haberler

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