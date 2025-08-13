Gençlerbirliği Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki takım, çeşitli pas organizasyonları ve çift kale maçla hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın biletleri satışa sunuldu.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmaya yönelik çalışmayla başladı. İdman, koordinasyon ve çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla sürdü.

Saha kenarına kurulan platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalışan başkent ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Biletler satışta

Eryaman Stadı'ndaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 250 lira

Maraton: 300 lira

Kapalı: 400 lira

VIP: 1000 lira

Misafir: 325 lira

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
