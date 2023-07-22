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Gençlerbirliği, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 yenildi

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor'a 3-1 yenildi. İstanbulspor'un gollerini Jackson Kenio, İbrahim Yılmaz ve Berk Ali Nizam attı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Eralp Aydın'dan geldi.

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor'a 3-1 yenildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

İstanbulspor'un gollerini 20. dakikada Jackson Kenio, 30. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90. dakikada Berk Ali Nizam attı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 82. dakikada Eralp Aydın'dan geldi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği İstanbulspor Aydın Spor Haberler

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