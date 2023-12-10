Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gençlerbirliği, Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gençlerbirliği 24 puanda kalırken, Göztepe puanını 29'a yükseltti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

Gençlerbirliği : Orkun Özdemir, Uğur Akdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 79 Oltan Karakullukçu), Akabueze (Dk. 90 Erdal Öztürk), Ensar Kemaloğlu (Dk. 90 Enes Keskin), Amilton (Dk. 90 Rodrigues), Kayode, Mustapha Yatabare (Dk. 79 Rahman Buğra Çağıran)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Ümit Akdağ), Yalçın Kayan (Dk. 74 Ahmed Ildız), Tijanic, Messaoudi (Dk. 60 Kubilay Kanatsızkuş), Mamah (Dk. 60 Traore)

Goller: Dk. 72 Nielsen, Dk. 80 ve 87 Traore (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 65 Kayode ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 38 Doğan Erdoğan, Dk. 41 Messaoudi, Dk. 86 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 40 Akabueze, Dk. 75 Uğur Akdemir ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Ligde 8 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği 24 puanda kalırken, üst üste üçüncü maçını kazanan Göztepe ise puanını 29'a yükseltti.

Öte yandan 56. dakikada Amilton'un kullandığı penaltı atışında Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, gole izin vermedi.

Gençlerbirliği'nde bu sezon Mustapha Yatabare ve Musa Çağıran da penaltı kaçırmıştı.

Başkent ekibinde ayrıca Nijeryalı oyuncu Olarenwaju Kayode, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği Musa Çağıran Uğur Akdemir Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title