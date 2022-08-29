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Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in dördüncü haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in dördüncü haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibi, Pendikspor'la oynadığı maçın ardından bugün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yenilenme antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Metin Diyadin'in antrenman öncesi saha içerisinde yaptığı motivasyon ve değerlendirme toplantısının ardından kırmızı-siyahlılar, koşuyla çalışmalara başladı.

Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, maçta az süre alan ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti.

Daha sonra dar alanda pas organizasyonu üzerinde duran futbolcular, yine dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği Eylül Spor Haberler

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