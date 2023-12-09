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Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

9 Aralık 2023 20:07 Son Güncelleme: 20:08 Abone Ol

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın maç öncesi hazırlıkları tamamlandı. Cezalı oyuncu bulunmazken, Abdullah Durak ve Sambou Yatabare tedavileri devam ettiği için maç kadrosunda yer almayacak.