Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın maç öncesi hazırlıkları tamamlandı. Cezalı oyuncu bulunmazken, Abdullah Durak ve Sambou Yatabare tedavileri devam ettiği için maç kadrosunda yer almayacak.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Saha kenarında yapılan sprintin ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı devam ettirdi.
Haftanın son antrenmanı taktik çalışmayla sona erdi.
Göztepe maçı öncesi başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Abdullah Durak ve Sambou Yatabare maç kadrosunda yer almayacak.