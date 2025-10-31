Gençlerbirliği, Göztepe ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki ilk sınavını verecek olan takımda bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.
Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.
