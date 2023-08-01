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Gençlerbirliği, genç forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya doğumlu Miraç'ın BAK 07, Union Berlin, Zehlendorf, Beşiktaş ve Rams Başakşehir takımlarının altyapılarında forma giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gençlerbirliği Trendyol Spor Haberler

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