Gençlerbirliği, genç forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki forvet Miraç Asiltekin'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu Miraç'ın BAK 07, Union Berlin, Zehlendorf, Beşiktaş ve Rams Başakşehir takımlarının altyapılarında forma giydiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor