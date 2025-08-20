Gençlerbirliği, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına sürdürüyor. Takım, hazırlık sürecinde isabetli pas organizasyonları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde isabetli pas organizasyonlarına çalıştı ve minyatür kalelerden kurulu alanda gruplar halinde hedefli oyun oynadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Gaziantep FK- Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
