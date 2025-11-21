Gençlerbirliği, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Takım, son karşılaşmasında Başakşehir'i yenerek moral bulmuştu.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligdeki son karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen başkent ekibi, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor